По каким признакам можно разлечить корневище от корня?

корневище- это видоизмененный побег с с чешуевидными, недоразвитыми или рано отмирающими листьями, верхушечными или пазушными почками, придаточными корнями.

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Корневища - это видоизменённый побег. У корневища есть чешуйчатые листья, узлы и междоузлия, в отличае от корня. В пазухах редуцированных листьев имеются почки, дающие начало побегам. У корневища нет чехлика на конусе нарастания. Корень же это только орган питания растения. На нём нет листьев и в клетках корня нет хлоропластов.