Роль летучих мышей в летнее время года
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Роль летучих мышей в летнее время года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
летом летучие мыши питаютсю мелкими насекомыми
Гость:
В основном положительная так как они в большом количестве потребляют насекомых вредителей сельского хозяйства и уничтожают насекомых - возбудителей опасных для человека болезней(малярии) Летучие мыши многих видов умеют охотиться не только на летящих насекомых, но и на ползающих по листьям и ветвям. Известно, что они также являются переносчиками опасных для человека вирусов, в том числе и бешенства.В малолесных районах центра европейской части СССР истребление летучими мышами вредителей леса на 10 % ускоряло его рост. Они питаются вредными насекомыми и фруктами, производя невероятно питательныое удобрение. Во многих регионах с бедной почвой на Летучих Мышах лежит основная роль в регенирации Природы, тем самым их экологический вклад в глобаньное благополучее Земли – неоценим.
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