просклоняйте "самая любимая пора"

И.п. (кто ,что?) самая любимая пора Р.п.( кого,чего?) самой любимой поры Д.п.(кому,чему?) самой любимой поре В.п.(кого,что?) самую любимую пору Т.п.(кем?чем?)самой любимой порой П.п.(о чем?) о самой любимой поре

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И. самая любимая пора Р. самой любимой поры Д. самой любимой поре В. самую любимую пору Т. самой любимой порой П. о самой любимой поре