Будет ли меняться объем резинового воздушного шарика при его подъеме (изменение температуры не учитывать)? Если да, то как именно?
Физика
Будет ли меняться объем резинового воздушного шарика при его подъеме (изменение температуры не учитывать)? Если да, то как именно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С высотой меняется давление. Из уравнения Менделеева-Клайперона выразим объем: [latex]V=\frac{nRT}{p}[/latex] Увидим, что n, R, T постоянные, значит объем обратно пропорционален давлению. Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
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