Весной из улья начинают вылетать молодые пчелки. Это те же самые, что минувшим летом собирали нектар и превращали его в мед или нет?

Биология

Весной из улья начинают вылетать молодые пчелки. Это те же самые, что минувшим летом собирали нектар и превращали его в мед или нет?

Автор: Гость