Весной из улья начинают вылетать молодые пчелки. Это те же самые, что минувшим летом собирали нектар и превращали его в мед или нет?
Биология
Весной из улья начинают вылетать молодые пчелки. Это те же самые, что минувшим летом собирали нектар и превращали его в мед или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Это другие пчелы. Потому что средний возраст рабочей пчелы около 30 дней.
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