У каких животных больше шансов выжить – у всеядных или «узкоспециализированных» относительно пищи? Почему?
Биология
У каких животных больше шансов выжить – у всеядных или «узкоспециализированных» относительно пищи? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всеядных. Представим такую ситуацию: корм узкоспечализированных пропал. они естественно вымрут. А всеядные могут обойтись без него ибо есть замена.
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