объясните значение слов..витраж,гравюра,мозаика,фреска!

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витраж – это сюжетная или орнаментальная композиция из цветных стекол или другого материала, пропускающего свет. гравюра-это изображение (картины, рисунка), полученное путём оттиска с клише, приготовленного гравёром Мозаика – это орнаментальное или сюжетное изображение, выполненное из однородных или различных по материалу деталей Фреска-это— техника стенной росписи водяными красками по сырому слою штукатурки, впитывающему краски на некоторую глубину, что обеспечивает особенную прочность и сохранность красочного слоя.