Курьер должен развезти пиццу по шести адресам.Сколько маршрутов он может выбрать.

Гость: Гость:

первый адрес можно выбрать 6 способами (выбрать любой из адресов) второй адрес 5 способами (выбрать один из 5 оставшихся) третий адрес 4 способами четвертый 3 способами пятый 2 способами шестой 1 способом по правилу событий всего 6!=6*5*4*3*2*1 =720 способов (число перестановок) но при этом каждый маршрут мы посчитали дважде. потому что маршрут А1 -> А6, тот же, что и А6->А1 значит всего способов 720:2=360 способов