напишіть можливу послідовність нуклеотидів у гені,що кодує пептид з такою послідовністю залишків амінокислот АРГ-ФЕН-МЕТ-СЕР-РТЕ-ЛЕЙ-ТИР-ЦИС-АЛА-ВАЛ-АРГ
Биология
напишіть можливу послідовність нуклеотидів у гені,що кодує пептид з такою послідовністю залишків амінокислот АРГ-ФЕН-МЕТ-СЕР-РТЕ-ЛЕЙ-ТИР-ЦИС-АЛА-ВАЛ-АРГ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пептид: АРГ-ФЕН-МЕТ-СЕР-РТЕ-ЛЕЙ-ТИР-ЦИС-АЛА-ВАЛ-АРГ и-РНК: ЦГУ-УУУ-АУГ-УЦУ-АЦУ-УУА-УАУ-УГУ-ГЦУ-ГУУ-ЦГУ
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