разборпо составу слово расцвести

Гость: Гость:

Расцвести- корень- ЦВЕС (цветок, цветы) чередование С-Т ТИ- суффикс или оконч. неопр. формы глаг. (существуют обе версии, пишите, как учат Вас) основа (в зависимости от ТИ...) прист.-РАС