разборпо составу слово расцвести

Русский язык
разборпо составу слово расцвести
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расцвести- корень- ЦВЕС (цветок, цветы) чередование С-Т ТИ- суффикс или  оконч. неопр. формы глаг. (существуют обе версии, пишите, как учат Вас)   основа  (в зависимости от ТИ...)  прист.-РАС    
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