разборпо составу слово расцвести
Русский язык
разборпо составу слово расцвести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расцвести- корень- ЦВЕС (цветок, цветы) чередование С-Т ТИ- суффикс или оконч. неопр. формы глаг. (существуют обе версии, пишите, как учат Вас) основа (в зависимости от ТИ...) прист.-РАС
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