если от лагеря путешественников идти по прямой то до протоки надо пройти 100м ширина протоки 400 дм.от лагеря до просеки по прямой 340м. каким может быть расстояние от просеки до протоки

Математика
если от лагеря путешественников идти по прямой то до протоки надо пройти 100м ширина протоки 400 дм.от лагеря до просеки по прямой 340м. каким может быть расстояние от просеки до протоки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
340-100=240м расстояние  240-40=200м   расстояние от просеки до протоки.
Гость:
1)340-100=240м-путь. 2)240м-40м(400дм)=200м-путь от просеки до протоки.
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