если от лагеря путешественников идти по прямой то до протоки надо пройти 100м ширина протоки 400 дм.от лагеря до просеки по прямой 340м. каким может быть расстояние от просеки до протоки
Математика
если от лагеря путешественников идти по прямой то до протоки надо пройти 100м ширина протоки 400 дм.от лагеря до просеки по прямой 340м. каким может быть расстояние от просеки до протоки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
340-100=240м расстояние 240-40=200м расстояние от просеки до протоки.
Гость:
1)340-100=240м-путь. 2)240м-40м(400дм)=200м-путь от просеки до протоки.
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