составить предложение с такими словами: за несколько минут, через некоторое время, в нескольких словах, с некоторых пор.
Русский язык
составить предложение с такими словами: за несколько минут, через некоторое время, в нескольких словах, с некоторых пор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пришла за несколько минут до начала концерта. Я объяснила другу домашнее задание в нескольких словах. Через некоторое время после ухода мамы, я навела порядок в квартире. Я с некоторых пор стала бояться воды.
Гость:
За нескколько минут до урока, я встретила свою классную руководительницу. Через некоторое время после окончания урока все разошлись по домам. Я обьяснила своей подруге, как провела каникулы в нескольких словах. С некоторых пор я стала увлекаться спортом.
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