составить предложение с такими словами: за несколько минут, через некоторое время, в нескольких словах, с некоторых пор.

Я пришла за несколько минут до начала концерта. Я объяснила другу домашнее задание в нескольких словах. Через некоторое время после ухода мамы, я навела порядок в квартире. Я с некоторых пор стала бояться воды.

Гость: Гость:

За нескколько минут до урока, я встретила свою классную руководительницу. Через некоторое время после окончания урока все разошлись по домам. Я обьяснила своей подруге, как провела каникулы в нескольких словах. С некоторых пор я стала увлекаться спортом.