Найти площади закрашенных фигур на чертежах! Какую часть составляет площадь треугольника АКD от площади прямоугольника ABCD?
Математика
Найти площади закрашенных фигур на чертежах! Какую часть составляет площадь треугольника АКD от площади прямоугольника ABCD?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь треугольника = 1/2*(b*h) b = 7, h=3,5. и того 1/2*(7*3,5)=12,25 так же и со вторым 2,5+3=5,5( это мы узнали сторону b у треугольника) 1/2*(5,5*3)=8,25 какую часть? узнаем площадь АВСД, она равна а*b а = 7 , b = 3,5 значит 7*3,5 = 24,5 теперь узнаем какую часть составляет пл. треугольника от пл. прямоугольника: 24,5-12,25=12,25 частей или половину площади прямоугольника.
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