Найти площади закрашенных фигур на чертежах! Какую часть составляет площадь треугольника АКD от площади прямоугольника ABCD?

Гость: Гость:

площадь треугольника = 1/2*(b*h) b = 7, h=3,5. и того 1/2*(7*3,5)=12,25 так же и со вторым 2,5+3=5,5( это мы узнали сторону b у треугольника) 1/2*(5,5*3)=8,25 какую часть? узнаем площадь АВСД, она равна а*b а = 7 , b = 3,5 значит 7*3,5 = 24,5 теперь узнаем какую часть составляет пл. треугольника от пл. прямоугольника: 24,5-12,25=12,25 частей или половину площади прямоугольника.