Бабушка снаряжала внука- пирата в поход.Она дала ему 13 советов,что составляло 1/7 часть от всех наказов.А поучений было столько,сколько советов и наказов вместе.Сколько поучений получил от бабушки внук-пират?
Математика
Бабушка снаряжала внука- пирата в поход.Она дала ему 13 советов,что составляло 1/7 часть от всех наказов.А поучений было столько,сколько советов и наказов вместе.Сколько поучений получил от бабушки внук-пират?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 советов - 1 часть из 7, а 7 частей будет: 13*7=91 все наказы 13+91=104 поручений получил от бабушки внук-пират Ответ: 104
Гость:
1)13*7:1=91наказ-всего. 2)13+91=104 поучения-было всего.
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