Бабушка снаряжала внука- пирата в поход.Она дала ему 13 советов,что составляло 1/7 часть от всех наказов.А поучений было столько,сколько советов и наказов вместе.Сколько поучений получил от бабушки внук-пират?

Математика

Бабушка снаряжала внука- пирата в поход.Она дала ему 13 советов,что составляло 1/7 часть от всех наказов.А поучений было столько,сколько советов и наказов вместе.Сколько поучений получил от бабушки внук-пират?

Автор: Гость