Почему в повести Ася,писатель называет повесть именем главной героини???

Литература
Почему в повести Ася,писатель называет повесть именем главной героини???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в произведении подробно описывается каждое действие ,и каждое чувство именно этой героини .Она часто делала то что было сложно объяснить , ...загадочная , и неповторимая ....Если в произведении есть такой яркий персонаж как Ася , то другого названия быть не может .
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