Почему в повести Ася,писатель называет повесть именем главной героини???

Гость: Гость:

Потому что в произведении подробно описывается каждое действие ,и каждое чувство именно этой героини .Она часто делала то что было сложно объяснить , ...загадочная , и неповторимая ....Если в произведении есть такой яркий персонаж как Ася , то другого названия быть не может .