комментарий о рассказе"О любви "
Литература
комментарий о рассказе"О любви "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложно ли писать короткие рассказы о любви? Любовь – это то чувство, с которым хочется поделиться с другими, рассказать о своем счастье, которое переполняет каждого влюбленного человека. Один из способов это сделать – написать рассказы и истории о любви. Как это ни странно звучит, но сделать это может практически каждый. И даже не обязательно испытывать в это время чувство влюбленности, достаточно, чтобы вы были впечатлены какой-нибудь рассказанной вам историей или историей о своих друзьях или близких. Те, кто считает, что красивые рассказы о любви сочинить сложно, скорее всего, просто никогда не пробовал этого сделать.
Гость:
это очень увлекательный, утонченно мысленный расказ, который заставляет нас прочувствовать то, что же на самом деле происходит с ероями данного рассказа
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