Помогите всё не как не могу выучить формулы Органическая химия их очень много! Как их все запомнить??? 0_о HELP!!!

Химия
Помогите всё не как не могу выучить формулы Органическая химия их очень много! Как их все запомнить??? 0_о HELP!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы их выучить ассоциируй их с какими нибудь картинками, сценами, Нужна всего лишь фантазия! У меня всегда получалось, не смотри на то глупае или нет твое представление! :)
Гость:
посоветую просто их прописывать и при этом проговаривать..... самый лучший способ проверен... и надежный)***
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