Сумма уменьшаемого. вычитаемого и разности равна 100. Найди...уменьшаемое
Математика
Сумма уменьшаемого. вычитаемого и разности равна 100. Найди...уменьшаемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменьшаемое 50 50+30+20=100
Гость:
50(уменьшаемое) - 30 (вычитаемое) = 20 (разность) 50 +30+ 20 = 100(сумма)
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