Автодорожники делают в неделю 4 км дороги. Когда длина дороги достигла 76 км, построенную часть дороги начали размечать. Через сколько недель разметчики догонят автодорожников, если скорость автодорожников составляет 2/21 скоро...
Математика
Автодорожники делают в неделю 4 км дороги. Когда длина дороги достигла 76 км, построенную часть дороги начали размечать. Через сколько недель разметчики догонят автодорожников, если скорость автодорожников составляет 2/21 скорости разметчиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТ: через 2 недели. Скорость автодорожников-4км в неделю=2/21 скорости разметчиков 1)1/21=4:2=2км/нед 2)2*21=42км/нед-скорость разметчиков 3)42*2=84км-сделают разметчики за 2 недели 4)4*2=8км-сделают автодорожники за 2 недели 5)76+8=84км-сделают автодорожники до того .как их догонят разметчики
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