попробуйте раскрыть лексическое значение слов брадобрей,ключник,приказчик,костоправ способом подбора однокоренных слов
Русский язык
попробуйте раскрыть лексическое значение слов брадобрей,ключник,приказчик,костоправ способом подбора однокоренных слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брадобрей-парикмахер (борода, бриться) Ключник-ответственный за ключи (ключи) Приказчик-помощник хозяина, управляющего; поверенный в делах, уполномоченный (приказ) Костоправ-вправляющий кости (кость, вправить)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Автодорожники делают в неделю 4 км дороги. Когда длина дороги достигла 76 км, построенную часть дороги начали размечать. Через сколько недель разме...