попробуйте раскрыть лексическое значение слов брадобрей,ключник,приказчик,костоправ способом подбора однокоренных слов

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попробуйте раскрыть лексическое значение слов брадобрей,ключник,приказчик,костоправ способом подбора однокоренных слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брадобрей-парикмахер (борода, бриться) Ключник-ответственный за ключи (ключи) Приказчик-помощник хозяина, управляющего; поверенный в делах, уполномоченный (приказ) Костоправ-вправляющий кости (кость, вправить)
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