напишіть послідовність амінокислотних залишків у білку,що кодується геном з такою послідовністю ТТГ ГГЦ ЦЦЦ ГАГ ТАГ АЦЦ ЦГА ГГГ ЦЦЦ ААА ГТТ ЦТА АТТ

Биология
напишіть послідовність амінокислотних залишків у білку,що кодується геном з такою послідовністю ТТГ ГГЦ ЦЦЦ ГАГ ТАГ АЦЦ ЦГА ГГГ ЦЦЦ ААА ГТТ ЦТА АТТ
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Гость:
ААЦ ЦЦГ ГГГ ЦТЦ ТГГ ГЦТ ЦЦЦ ГГГ ТТТ ЦАА ГАТ ТАА
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