Как различать электролиты и неэлектролиты? Как различать уравнения диассоциации и ассоциации? Есть такое задание: соотнесите формулу вещества в числом ионов, которые образуются при диассоциации. как его выполнить. как определит...

Химия

Как различать электролиты и неэлектролиты? Как различать уравнения диассоциации и ассоциации? Есть такое задание: соотнесите формулу вещества в числом ионов, которые образуются при диассоциации. как его выполнить. как определить это?

Автор: Гость