Как различать электролиты и неэлектролиты? Как различать уравнения диассоциации и ассоциации? Есть такое задание: соотнесите формулу вещества в числом ионов, которые образуются при диассоциации. как его выполнить. как определит...
Химия
Как различать электролиты и неэлектролиты? Как различать уравнения диассоциации и ассоциации? Есть такое задание: соотнесите формулу вещества в числом ионов, которые образуются при диассоциации. как его выполнить. как определить это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электролиты- вещества,которые проводят электрический ток, т.к. при растворении в воде или расплавлении не распадаются на ионы. неэлектролиты -тоже самое определение с добалением не.(не проводят) электролитическая диссоциация- распад электролита на ионы при расплавлении или растворении в воде.
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