В войске 5555 человек. На 10 солдат приходится 1 капрал, на 5 капралов- 1 офицер, на 9 офицеров- 1 генерал. Сколько в войске солдат?

Математика

В войске 5555 человек. На 10 солдат приходится 1 капрал, на 5 капралов- 1 офицер, на 9 офицеров- 1 генерал. Сколько в войске солдат?

Автор: Гость