В войске 5555 человек. На 10 солдат приходится 1 капрал, на 5 капралов- 1 офицер, на 9 офицеров- 1 генерал. Сколько в войске солдат?
Математика
В войске 5555 человек. На 10 солдат приходится 1 капрал, на 5 капралов- 1 офицер, на 9 офицеров- 1 генерал. Сколько в войске солдат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть генералов -х, офицеров - 9х, капралов 5*9х=45х. солдат 10*45х=450х х+9х+45х+450х=5555 505х=5555 х=5555/505 х=11генералов, 9*11=99офицеров,45*11=495 капралов,450*11=4950 солдат
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