На прямолинейный проводник с током , помещённый в однородное магнитное поле с индукцией 0,34 Тл действует сила 1,65Н. Определите длину проводника, если он расположен перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Сила тока в ...

Физика
На прямолинейный проводник с током , помещённый в однородное магнитное поле с индукцией 0,34 Тл действует сила 1,65Н. Определите длину проводника, если он расположен перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Сила тока в проводнике 14,5А.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила Ампера F=BILSINA   sinA=90=1 - перпендикулярен линиям индук.   F/BI  = L   L= 1,65/0,34*14,5 =0,334 м или 33,4 см 
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