На прямолинейный проводник с током , помещённый в однородное магнитное поле с индукцией 0,34 Тл действует сила 1,65Н. Определите длину проводника, если он расположен перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Сила тока в ...

Физика

На прямолинейный проводник с током , помещённый в однородное магнитное поле с индукцией 0,34 Тл действует сила 1,65Н. Определите длину проводника, если он расположен перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Сила тока в проводнике 14,5А.

Автор: Гость