Помогите решить задачу.Для прощального ужина в столовую привезли 125 кг муки.На приготовление тортов израсходовали одну пятую часть муки,а остальную муку поделили поровну: из одной половины приготовили кулебяки с мясом, а из д...

Математика

Помогите решить задачу.Для прощального ужина в столовую привезли 125 кг муки.На приготовление тортов израсходовали одну пятую часть муки,а остальную муку поделили поровну: из одной половины приготовили кулебяки с мясом, а из другой-пирожки с ягодами. Сколько получилось кулебяк,есле из каждого килограмма муки получается 3 кулебяки?

Автор: Гость