Помогите решить задачу.Для прощального ужина в столовую привезли 125 кг муки.На приготовление тортов израсходовали одну пятую часть муки,а остальную муку поделили поровну: из одной половины приготовили кулебяки с мясом, а из д...
Математика
Помогите решить задачу.Для прощального ужина в столовую привезли 125 кг муки.На приготовление тортов израсходовали одну пятую часть муки,а остальную муку поделили поровну: из одной половины приготовили кулебяки с мясом, а из другой-пирожки с ягодами. Сколько получилось кулебяк,есле из каждого килограмма муки получается 3 кулебяки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125*1/5=25кг израсходовали на торты 125-25=100кг осталось 100:2=50кг на кулебяки 50*3=150 кулебяк получается
Гость:
1)125:5*1=25кг-израсходовали на торты. 2)125-25=100кг-остаток. 3)100:2=50кг-пошли на кулебяки. 4)50*3=150кулебяк-получилось.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
place/ and / when / did / it / where / take составить вопрос и оветить на них buy / difficult / it / to / tickets / was / the/ ОЧЕНЬ НАДО!)))))
Математика
Физика
На прямолинейный проводник с током , помещённый в однородное магнитное поле с индукцией 0,34 Тл действует сила 1,65Н. Определите длину проводника, ...
Математика
В войске 5555 человек. На 10 солдат приходится 1 капрал, на 5 капралов- 1 офицер, на 9 офицеров- 1 генерал. Сколько в войске солдат?