длина нити математического маятника равна 4 метра. определить период колебаний
Физика
длина нити математического маятника равна 4 метра. определить период колебаний
Ответ(ы) на вопрос:
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[latex]T= 2 \pi\sqrt{l/g}[/latex] T=2*3,14* корень из 4/10 = 3,97 c
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