К числу справа приписали 6, и полученное число оказалось в 13 раз больше исходного. Найдите исходное число.

Математика
К числу справа приписали 6, и полученное число оказалось в 13 раз больше исходного. Найдите исходное число.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходное число х Получили число 10х+6 10х+6=13х 3х=6 Х=2
Гость:
1)13х=10х+6 13х-10х=6 3х=6 х=6:3 х=2-исходное число.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу.Для прощального ужина в столовую привезли 125 кг муки.На приготовление тортов израсходовали одну пятую часть муки,а остальну...
Ответить
Английский язык
place/ and / when / did / it / where / take составить вопрос и оветить на них buy / difficult / it / to / tickets / was / the/ ОЧЕНЬ НАДО!)))))
Ответить
Математика
Простите за мою тупость:ЗЗ Помогите,голова не варит. 3600 с ? 6 мин,425 мин ? 7ч
Ответить
Физика
На прямолинейный проводник с током , помещённый в однородное магнитное поле с индукцией 0,34 Тл действует сила 1,65Н. Определите длину проводника, ...
Ответить
Математика
В войске 5555 человек. На 10 солдат приходится 1 капрал, на 5 капралов- 1 офицер, на 9 офицеров- 1 генерал. Сколько в войске солдат?
Ответить