К числу справа приписали 6, и полученное число оказалось в 13 раз больше исходного. Найдите исходное число.
Математика
К числу справа приписали 6, и полученное число оказалось в 13 раз больше исходного. Найдите исходное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходное число х Получили число 10х+6 10х+6=13х 3х=6 Х=2
Гость:
1)13х=10х+6 13х-10х=6 3х=6 х=6:3 х=2-исходное число.
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