міні твір "шо для мене українська мова"  

Қазақ тiлi
міні твір "шо для мене українська мова"  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  З самого раннього дитинства і до глибокої старовини все життя людини тісно пов’язане з мовою. Мова – це засіб спілкування людей один з одним. Якщо людина цурається своєї мови,не любить її,  вона  не заслуговує на ім’я людини.  Дитина ще не навчилася як слід говорити, а її  слух вже ловить гуркіт бабиних казок, материнської пісеньки. Казки й пісеньки – це  теж  мова. Усе, що люди роблять у світі здійснюється за допомогою мови.  Без неї  не можна працювати. Мова призначена для того, щоб служити спілкуванню людей. Отож любіть і шануйте  рідну мову, вона  наш найдорожчий скарб.   нам на тестах в 5 классе задавали.так что смело можешь писать я сама сочиняла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
при каких значениях a и c функция y=ax^2+c имеет нули помогите пожалуйста)
Ответить
Физика
длина нити математического маятника равна 4 метра. определить период колебаний
Ответить
Математика
К числу справа приписали 6, и полученное число оказалось в 13 раз больше исходного. Найдите исходное число.
Ответить
Математика
Помогите решить задачу.Для прощального ужина в столовую привезли 125 кг муки.На приготовление тортов израсходовали одну пятую часть муки,а остальну...
Ответить
Английский язык
place/ and / when / did / it / where / take составить вопрос и оветить на них buy / difficult / it / to / tickets / was / the/ ОЧЕНЬ НАДО!)))))
Ответить