массовая доля углерода равна 82,76%, водорода 17,24%.относительная плотность этого вещества по воздуху равна 2,0 вывидете молекулярную формулу вещества
Химия
массовая доля углерода равна 82,76%, водорода 17,24%.относительная плотность этого вещества по воздуху равна 2,0 вывидете молекулярную формулу вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит соединение состоит из углерода и водорода СхНу М(молярная масса) углеводорода= 2*29=58 грамм/моль Составляем пропорцию углерода 58 грамм/моль - 100% х грамм/ моль-82,76% От сюда х= 82,76*58/100=48 грамм/моль Составляем пропорцию водорода: 58 грамм/моль-100% у грамм/моль- 17,24 % От сюда у=58*17,24/100=10 грамм/моль ( это примерно) n( C)= 48/12=4 n(H)= 10/1=10 Получаем формулу С4Н10-бутан Успехов! :)
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