натуральные числа х и у таковы, что 12х и 18у являются точными квадратами .Чему равно наименьшее возможное значение суммы х+у?

Гость: Гость:

чтоб сумма x+y была наименьшей, надо чтоб каждое из слагаемых было наименьших, а значит числа x и y должны быть наименьшими при которых числа 12x=4*3x=2^2 *3x и 18y=9*2y=3^2 *2y были точными квадратами, что дает нам x=3 и y=2 x+y=2+3=5 ответ: (г) 5