Помогите пожалуйста решить задачу. Математика 4 класс. Один шофер перевез самосвалом 560 ц цемента, а другой 490ц. Первый сделал на 2 рейса больше. Сколько рейсов сделал каждый, если груженость (вантажнiсть) самосвалов била оди...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу. Математика 4 класс. Один шофер перевез самосвалом 560 ц цемента, а другой 490ц. Первый сделал на 2 рейса больше. Сколько рейсов сделал каждый, если груженость (вантажнiсть) самосвалов била одинаковая.

Автор: Гость