Помогите пожалуйста решить задачу. Математика 4 класс. Один шофер перевез самосвалом 560 ц цемента, а другой 490ц. Первый сделал на 2 рейса больше. Сколько рейсов сделал каждый, если груженость (вантажнiсть) самосвалов била оди...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Математика 4 класс. Один шофер перевез самосвалом 560 ц цемента, а другой 490ц. Первый сделал на 2 рейса больше. Сколько рейсов сделал каждый, если груженость (вантажнiсть) самосвалов била одинаковая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
560-490=70( больше груза привез первый за 2 рейса) 70/2=35 ц за один рейс 560/35=16 ресов сделал первый 490/35=14 рейсов сделал второй
Гость:
1)560-490=70ц-разница. 2)70:2=35ц-вывозили за 1 рейс. 3)560:35=16рейсов-сделал первый. 4)490:35=14рейсов-сделал второй.
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