однокоренные слова проталина

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однокоренные слова проталина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 протаять, талый,проталинка 
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