твір опис на тему моє місто

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Місто, в якому я живу називається Чернівці. Його ще називають маленьким Парижем. Особливо воно гарне в ночі, коли місто запалює свої вогні. Чернівці багаті витонченою архітектурою та видатними людьми. Чернівці - місто, в якому варто жити.