твір опис на тему моє місто

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твір опис на тему моє місто
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    Місто, в якому я живу називається Чернівці. Його ще називають маленьким Парижем. Особливо воно гарне в ночі, коли місто запалює свої вогні.     Чернівці багаті витонченою архітектурою та видатними людьми.     Чернівці - місто, в якому варто жити.
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