найти площадь треугольника если две его стороны равны 6 см и 8см а угол между ними равен 60 градусов
Геометрия
найти площадь треугольника если две его стороны равны 6 см и 8см а угол между ними равен 60 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=absina/2 s=6*8*sin 60/2=12*sqrt(3)
Гость:
S=1/2*a*b*Sin60 S=1/2*8*6*Sin корень из 3 делённое на 2 S=12корней из 3
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