Один из корней уравнения 5х2 - 12х +с = 0 в 3 раза больше другого.Найдите с
Алгебра
Один из корней уравнения 5х2 - 12х +с = 0 в 3 раза больше другого.Найдите с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый корень равен а, тогда второй равен 3а, тогда по теореме Виета а+3а=12:5 а*3а=с/5 а+3а=12:5 4а=2.4 а=2.4:4 а=0.6 3а=3*0.6=1.8 с/5=а*3а c=5*a*3a c=5*0.6*1.8=5.4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Геометрия
найти площадь треугольника если две его стороны равны 6 см и 8см а угол между ними равен 60 градусов
Математика
Расстояние между поселками 250 км из этих поселков одновременно в одном и том же направлении выехали грузовик и автобус. Грузовик проехал за 1 час ...
Русский язык