Один из корней уравнения 5х2 - 12х +с = 0 в 3 раза больше другого.Найдите с

Алгебра
Один из корней уравнения 5х2 - 12х +с = 0 в 3 раза больше другого.Найдите с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый корень равен а, тогда второй равен 3а, тогда по теореме Виета а+3а=12:5 а*3а=с/5   а+3а=12:5 4а=2.4 а=2.4:4 а=0.6   3а=3*0.6=1.8   с/5=а*3а c=5*a*3a c=5*0.6*1.8=5.4
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