Будь ласка напишіть твір на тему " Як порозумітися з людиною" дуже прошу. Дуже срочно!

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Будь ласка напишіть твір на тему " Як порозумітися з людиною" дуже прошу. Дуже срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Щоб порозумітися з людиною по-перше ніколи не треба брехати. По-друге на мою думку, треба знайти  цікаву тему для спілкування.Треба підтримувати розмову щиро, коректно і висловлювати власні думки.Бо я вважаю важко  порозумітися з людиною, якщо вона тисне на іншого, намагається нав"язувати свою думку як єдино вірну. Коли люди дійсно хочуть зрозуміти один одного  треба :не намагайтися читати думки співрозмовника,не кидайтеся звинуваченнями,не говоріть «ТАК», якщо прагнете сказати «НІ».   Щастя -  коли тебе можуть зрозуміти!    
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