Будь ласка напишіть твір на тему " Як порозумітися з людиною" дуже прошу. Дуже срочно!

Гость: Гость:

Щоб порозумітися з людиною по-перше ніколи не треба брехати. По-друге на мою думку, треба знайти цікаву тему для спілкування.Треба підтримувати розмову щиро, коректно і висловлювати власні думки.Бо я вважаю важко порозумітися з людиною, якщо вона тисне на іншого, намагається нав"язувати свою думку як єдино вірну. Коли люди дійсно хочуть зрозуміти один одного треба :не намагайтися читати думки співрозмовника,не кидайтеся звинуваченнями,не говоріть «ТАК», якщо прагнете сказати «НІ». Щастя - коли тебе можуть зрозуміти!