  Какая связь может быть установлена между количеством кошек в деревне и урожаем семян клевера в поле около деревни?

Гость: Гость:

Чем больше семян даст клевер, тем больше в том поле будет проживать грызунов, которые питаются семенами клевера. Грызуны являются пищей для кошек. Чем больше грызунов, тем больше еды для кошек, тем больше кошек будет проживать в деревне.