Какая связь может быть установлена между количеством кошек в деревне и урожаем семян клевера в поле около деревни?
Биология
Какая связь может быть установлена между количеством кошек в деревне и урожаем семян клевера в поле около деревни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше семян даст клевер, тем больше в том поле будет проживать грызунов, которые питаются семенами клевера. Грызуны являются пищей для кошек. Чем больше грызунов, тем больше еды для кошек, тем больше кошек будет проживать в деревне.
Гость:
Например, кошки удобряют клевер, закапывая свои отходы в огороде (тупо.)
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