утворити від слова "котити" два спільнокореневих слова, якщо маємо префікси роз-, без-, з-, с-
Қазақ тiлi
утворити від слова "котити" два спільнокореневих слова, якщо маємо префікси роз-, без-, з-, с-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Розкотити, скотити.
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