ЗАДАНИЕ:ДОКАЗАТЬ,ЧТО ПРИ ЛЮБЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПЕРЕМЕННЫХ ВЕРНО НЕРАВЕНСТВО) ПРИМЕР:а квадрат-6а+14 больше 0
Алгебра
ЗАДАНИЕ:ДОКАЗАТЬ,ЧТО ПРИ ЛЮБЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПЕРЕМЕННЫХ ВЕРНО НЕРАВЕНСТВО) ПРИМЕР:а квадрат-6а+14 больше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a^2-6a+14=выделим полный квадрат= a^2-2*a*3+3^2-3^2+14=(a-3)^2-9+14=(a-3)^2+5>0 так как квадрат любого выражения неотрицателен, а сумма неотрицательного и положительного положительное
Гость:
ну наименьшее значение выражения (а^2-6a+14) -14. 14>0
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