Вычислите объемы(н.у.) оксида азота(IV) и кислорода, которые потребуются для получения 1 моль азотной кислоты

Химия
Вычислите объемы(н.у.) оксида азота(IV) и кислорода, которые потребуются для получения 1 моль азотной кислоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4NO2 + О2 + 2Н2О → 4HNO3. Из уравнения видно, что оксида азота на реакцию идет столько же, сколько получается азотной кислоты, а кислорода в 4 раза меньше. Следовательно: n(NO2) = 1моль, n(O2) = 0,25 моль. V = Vm*n V(NO2) = 22,4*1 = 22,4 л. V(O2) = 22,4*0,25 = 5,6л.   вроде так.
Гость:
4NO2 + О2 + 2Н2О → 4HNO3 n(NO2)=n(HNO3)=1моль n(NO2)=4n(O2)=1/4=0,25моль Далее вычисляем объем через молярный объем газа: V=Vm*n=22,4*0,25=5,6литра. Ответ: 5,6 литра
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