Вычислите объемы(н.у.) оксида азота(IV) и кислорода, которые потребуются для получения 1 моль азотной кислоты

Гость: Гость:

4NO2 + О2 + 2Н2О → 4HNO3. Из уравнения видно, что оксида азота на реакцию идет столько же, сколько получается азотной кислоты, а кислорода в 4 раза меньше. Следовательно: n(NO2) = 1моль, n(O2) = 0,25 моль. V = Vm*n V(NO2) = 22,4*1 = 22,4 л. V(O2) = 22,4*0,25 = 5,6л. вроде так.