сравнить свойства жидких, твердых и газообразных тел и объяснить их с точки зрения мкт пожалуйста помогите срочно завтра зачет по физике..
Физика
сравнить свойства жидких, твердых и газообразных тел и объяснить их с точки зрения мкт пожалуйста помогите срочно завтра зачет по физике..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с точки зрения мкт молекулы в жидких телах совершают скачки ,за счет которых меняют своё место положение ,что обуславливает свойство текучестей жидкост.у твёрдых тел молекулы совершабт колебания у опредеоенного местополжения м иолекулы расположены на очень маленьких расстояниях.в газообразных состояниях молекулы движуться хаотично с большой скоростью.траектория ломонная линия
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