Электрон влетает в магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 10^7 м/с.Рассчитайте радиус кривизни траектории,по которой будет двигаться электрон,если индукция магн.поля 5,6 мТл?
Физика
Электрон влетает в магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 10^7 м/с.Рассчитайте радиус кривизни траектории,по которой будет двигаться электрон,если индукция магн.поля 5,6 мТл?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=qvB *sinA - Сила Лоренца SinA=1 , потому -что перпендикулярно линиям маг. инд. F=ma и еще нам понадобиться центр. ускорение a=v^2/R ma=qvB подставим ускорение -> mv^2/R=qvB Сокращаем V и получаем : что R = mv/qB , где B= 5,6*10^-3 Тл , v=10^7 , m= 9,1 *10^-34 , q=1,6*10^-19
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