Докажите причинно-следственную связь между романизацией Дакии и румынским этногенезом.(12 предложений)
Обществознание
Докажите причинно-следственную связь между романизацией Дакии и румынским этногенезом.(12 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Процесс возникновения городов был связан с распадом первобытнообщинного строя и образованием сословно-классового общества. Процесс возникновения городов шел параллельно с образованием государства. Когда же государство усилилось, появились новые пути возникновения городов. Ремесленное производство в городах отличалось от сельского более сложными и высокими технологиями. Здесь получили развитие кузнечное, гончарное, кожевенное, ювелирное, косторезное, бондарное ремесла, ткачество и т.д. Продукция городских ремесленников расходилась по всей сельской округе, а некоторые изделия попадали в соседние города, княжества и даже в отдаленные государства.
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