Скажите пожалуйста 3 типа развития насекомых))
Биология
Скажите пожалуйста 3 типа развития насекомых))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
насекомое с неполным превращением проходит три стадии: яйцо-личинка-взрослое насекомое. насекомые с полным превращением проходят в своем развитии четыре стадии: яйцо -> личинка -> куколка -> взрослое насекомое.
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