Для обклеювання однієї кімнати купили 10 рулонів шпалери, а для другої 15. Усього було 250 м шпалери. Скільки метрів шпалери пішло на кожну кімнату?

Гость: Гость:

1) 10+15=25 рулонів шпалери пішло на обидві кімнати 2) 250:25=10 м - в одному рулоні шпалер 3) 10*10=100 м шпалер пішло на першу кімнату 4) 15*10=150 м шпалер пішло на другу кімнату відповідь: 100 м, 150 м