Для обклеювання однієї кімнати купили 10 рулонів шпалери, а для другої 15. Усього було 250 м шпалери. Скільки метрів шпалери пішло на кожну кімнату?

Математика
Для обклеювання однієї кімнати купили 10 рулонів шпалери, а для другої 15. Усього було 250 м шпалери. Скільки метрів шпалери пішло на кожну кімнату?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10+15=25 рулонів шпалери пішло на обидві кімнати 2) 250:25=10 м  - в одному рулоні шпалер 3) 10*10=100 м шпалер пішло на першу кімнату 4) 15*10=150 м шпалер пішло на другу кімнату відповідь: 100 м, 150 м
Гость:
10х + 15х = 250 25х = 250 х = 10                       1)10 · 10 = 100(рулонов) - для одной комнаты 2)10 · 15  =  150(рулонов) для второй комнаты   Ответ : 100м. , 150м.
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