где находятся центры речи у правшей?

Гость: Гость:

В височной коре расположен слуховой центр речи Вернике,находящийся в хадних отделах верхней височной извилины.Эта зона ассиметрична-у правшей она находиться в левом,а у левшей в правом.Задача этого центра-распознование и хранений устной речи.