где находятся центры речи у правшей?
Биология
где находятся центры речи у правшей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В височной коре расположен слуховой центр речи Вернике,находящийся в хадних отделах верхней височной извилины.Эта зона ассиметрична-у правшей она находиться в левом,а у левшей в правом.Задача этого центра-распознование и хранений устной речи.
Гость:
В теменной и височной долях находится центр восприятия речи и обработки слов.
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