Склади і запиши розповідь "Якби пташки і звірі вміли говорити"Напишіть пожалуста 4 класс впр.98.автори Вашуленко,Дубовик,Мельничайко,Скуратівський.Заране благадарю

Қазақ тiлi
Склади і запиши розповідь "Якби пташки і звірі вміли говорити"Напишіть пожалуста 4 класс впр.98.автори Вашуленко,Дубовик,Мельничайко,Скуратівський.Заране благадарю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Як би пташки i звiри вмiли говорити,було б дуже цiкаво!Уявiть собi на мить,коли собака,чи киця прийшли б до крамницi,та самi собi купували корм.Або пташки пiдлетiли б до будь-якого вiконця i попросили  про допомогу.Iнодi дивишься в очi тварини,а вона нiби хоче щось сказати.Дуже добре,коли люди розумiють своiх менших братiв без слiв,i своiми гарними вчинками проявляють свою любов!
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