написать уравнение касательной к графику y=-x^2+4x в точке с абсциссой x0=1
Алгебра
написать уравнение касательной к графику y=-x^2+4x в точке с абсциссой x0=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=-x^2+4x. Это точно график парабола. (Квадратное уравнение) Сначала нужно посчитать какое значение принимает эта функция при х=1. -(1^2)+4*1=3. Значит тебе нужно написать уравнение прямой проходящей через точку (1;3). И касающейся параболы только в одной точке. Это прямая y=2x+1. (Нарисуй график аккуратно)
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