дописать и доказать что N2O3 кислотный оксид. а)N2O3+ б)N2O3+ в)N2O3+

а) N2O3+H2O=2HNO2 б) N2O3+Na2O=2NaNO2 в) N2O3+2KOH=2KNO2+H2O Как видишь при реакциях с водой, основным оксидом и щелочью он образовал соли, следовательно это кислотный оксид

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Вспомним св-ва кислотных оксидов и докажем их на примере N2O3 1. Реагируют с водой, образуя при этом кислоту 2. Реагируют с основными оксидами, образуя соль 3. Реагируют с основаниями, образуя соль и воду а) N2O3 + H2O = 2HNO2 б) N2O3 + Na2O = 2NaNO2 в) N2O3 + 2NaOH = 2NaNO2 + H2O