ВД-биссектриса треугольника АВС.АВ+ВС=24см,АД=4см,ДС=16см.Найти ВС
Геометрия
ВД-биссектриса треугольника АВС.АВ+ВС=24см,АД=4см,ДС=16см.Найти ВС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектриса угла треугольника делит противоположную сторону в отношении, равном отношению двух прилежащих сторон. Отсюда система: {AB+BC=24 {AB/BC=4/16=1/4 AB=1/4*BC 5/4BC=24 BC=19,2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Спираль изготовлена из фехралевого проводника(1.3удельное электрическое сопротивление )длиной 4м.Определите площадь поперечного сечения спирали,есл...
Математика
В 8 часов утра из города А в город Б вышел автобус со скоростью 56км,ч,а в 11 часов дня из Б в А выщел грузовик со скоростью 32 км,ч .В каком часу ...